Vieri: “L’Inter non perde con le piccole, il Napoli ha una chance. Dzeko? In Serie A…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Christian Vieri ha parlato così di Napoli-Inter in programma domani

"Il Napoli deve giocare per vincere, hai la possibilità di vincere perché è forte, molto forte. Se vuole vincere lo scudetto deve battere l'Inter, deve fare la sua partita e cercare di riaprire il campionato per mettere pressione all'Inter. L'Inter difficilmente perderà contro altre squadre deboli, il Napoli deve giocare per vincere, non ci sono cazzi. L'Inter in Coppa Italia è stata tonica, ha fatto una grande partita. Senza il match con la Roma ci sarebbe stato il dubbio sulla tenuta mentale, con la Roma poteva finire più di 2-0. Dzeko? Edin è il centravanti più completo in Serie A".