Vieri: “Inter troppo forte, col Bologna doveva finire 4-0. Inzaghi? Il pelo nell’uovo…”

Col Bologna, io penso che avrebbe dovuto mettere 5 nuovi giocatori per le energie spese in Champions. Carlos Augusto è devastante, il turnover va fatto. Forse un calo di energie fisiche e mentali, dopo il 2-0 andava fatto subito il 3. Due punti persi sanguinosi questi. Inter troppo più forte degli altri e gioca bene bene. Con Milan, Juve e queste squadre sono più concentrati e vincono, l’Inter perde punti in queste partite. Non do colpe a Inzaghi, il pelo nell’uovo forse sono solo i cambi iniziali, il turnover. Cuadrado, Carlos Augusto, Darmian, de Vrij, questa gente deve giocare”, ha detto l’ex attaccante.