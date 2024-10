Bobo Vieri, quindi, diffida "chiunque, mio tramite - spiega il legale - di adottare espressioni sconvenienti e diffamanti o dal riportare fatti o avvenimenti inveritieri; sia in relazione alla sua sfera privata che societaria". In caso di "reiterazione di tali gravi fatti si riserva di agire altresì in sede penale per il reato di diffamazione aggravata", "nonché civilmente per il risarcimento dei danni peraltro già da oggi ingiustamente subiti dallo stesso e dalle sue società di riferimento".