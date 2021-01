Vieri: “Perisic? Straforte come esterno alto. Io Lautaro e Hakimi non li tolgo mai”

Durante una dirette Twitch, l’ex centravanti dell’Inter Bobo Vieri ha parlato dell’Inter del ruolo di Perisic nella squadra di Conte:

“Io Perisic lo vedo in un 4-3-3 a fare l’esterno alto, è straforte: a fare tutta fascia non ce la fa. Io Hakimi lo tolgo mi dice mi sono stirato, ma se hai campo non lo togli mai. Lautaro idem, Lukaku idem: o mi chiedono di uscire, oppure io non li tolgo da una partita così importante. Io li lascio: sono quelli che ti fanno vincere. Conte ha pensato ad altre cose, non lo condanno: quando prendi gol è tutto peggio, ma Lautaro non lo tolgo perché può farmi la giocata. In queste partite Hakimi può fare 3-4 gol”.