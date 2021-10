Vieri: “Pif-Inter? Servirebbero tre stadi per tutti i tifosi. Al Newcastle…”

Alla BoboTV in diretta su Twitch, Bobo Vieri ha commentato così la notizia dell'acquisizione del fondo PIF del Newcastle

Alla BoboTV in diretta su Twitch, Bobo Vieri ha commentato così la notizia dell'acquisizione del fondo PIF del Newcastle:

"Faranno investimenti importanti, magari non primissime scelte ma col tempo sì. E poi mettevi qualche centino in più e prendevi l'Inter. La prendono? Se prendono l'Inter, servono tre stadi per contenere tutte le persone".