Vieri positivo al Covid. L’annuncio della moglie: “Speriamo di uscirne presto tutti”

L'ex attaccante dell'Inter è risultato positivo al Covid e ora dovrà rimanere in isolamento finché non guarirà

Bobo Vieri è positivo al Covid. Lo annuncia su Instagram la moglie Costanza Caracciolo, che rivela come l'ex bomber sia stato costretto a trascorrere il giorno di Natale separato dalla sua famiglia. "In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid… purtroppo il nostro @christianvieri si è beccato il virus", scrive l'ex velina.