Covid19, Vieri testimonial per la Regione Lombardia invita tutti a rispettare le regole

Dopo lo sponsor affidato a Ibrahimovic per invogliare i lombardi e non solo a tenere mascherine e distanze contro il Covid19, la Regione Lombardia si affida ad un altro vip del calcio per esprimere lo stesso concetto. Questa volta per non abbassare la guardia in vista dell’arrivo del Capodanno. Il governo ha decretato zona rossa in tutta Italia per impedire veglioni e feste il 31 dicembre e il primo gennaio. Palazzo Lombardia invece si è affidato all’ex giocatore di Inter, Milan e Juve Christian Vieri: “Sapete che quando c’è da divertirsi io ci sono sempre – ha detto – ma proteggiamo chi amiamo”.