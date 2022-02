Vieri: “Roma disorganizzata. E non va bene che Mou critichi sempre la rosa”

Ai microfoni della BoboTV su Twitch, Bobo Vieri ha detto la sua sul KO della Roma contro l'Inter in Coppa Italia

"Disorganizzata, ognuno per conto suo. Non l'ho vista bene, anche difficile da spiegare. Non si sa cosa dire. Vince a Bergamo e la partita dopo è all'opposto, non ha continuità. Tutto l'anno è stato così. Dichiarazioni di Mou? E' tutto l'anno che lui critica la Roma, non è giusto farlo tutte le settimane. Tutte le volte è così, non va bene massacrare la squadra. Bisogna cercare di migliorarla e di lavorare".