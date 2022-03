Vieri: “Inter, Sanchez deve giocare di più. Col Liverpool può succedere di tutto”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, Christian Vieri ha parlato così dell'Inter, tra Salernitana e Liverpool

"L'Inter ha fatto una grande partita, si vedeva che avrebbe vinto facile senza far fatica. Ci volevano i tre gol di Lautaro, ha fatto una buonissima partita, intensa, di qualità. Bene. Ora domani gioca a Liverpool, è un bel test. Anche se escono, può capitare. E' il primo anno che ha passato il turno, giochi contro una delle più grandi squadre al mondo. Il Liverpool è devastante. E' un bel bagaglio di esperienza per il futuro. L'Inter fino alla fine sarà lì a lottare per lo scudetto. Il calcio è il gioco del diavolo, con il Liverpool può succedere di tutto. Sanchez? Decide l'allenatore. Inzaghi deve rispettare Sanchez, deve giocare di più. Avendolo in queste condizioni, Sanchez deve giocare di più. Io lo farei giocare di più perché lo merita, non perché è Sanchez".