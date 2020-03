Vieri: “L’Inter si gioca ancora lo scudetto. Eriksen? Basta polemiche, con Vidal non…”

Intervenuto a Tiki Taka, Christian Vieri ha commentato così la ‘diatriba’ Eriksen-Vidal che ha caratterizzato il mercato di gennaio per l’Inter:

“Eriksen? Non l’hanno preso a luglio, basta! Chi è Vidal? Maradona? Non è che se c’è Vidal vinci le Coppe. L’Inter si sta giocando lo scudetto, non è che ci si deve aspettare di vincere dopo che l’anno scorso è arrivata quarta. Ci vuole tempo”.

CHAMPIONS – “L’UEFA non ha ancora deciso ma o giovedì o venerdì ma bloccherà per forza la Champions League”.