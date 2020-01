Vignato in scadenza con il Chievo, il ds Pellissier: “Se firma con l’Inter? In realtà…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il dirigente del Chievo Verona Sergio Pellissier ha parlato del rendimento dell’Inter di Conte:

“L’Inter ha trovato un allenatore che dà tanto, ha trasformato una squadra con problemi in solida e compatta, dimostrando di poter giocarsela con la Juventus. Conte ha esperienza, Sarri deve crearsela: passare dal Napoli alla Juve non è la stessa cosa nonostante il Chelsea”.

La bandiera clivense, poi, ha risposto alla domanda di Criscitiello: “Quando vale Vignato? E’ in scadenza, l’agente è Tinti. Firma per l’Inter? No”, il commento di Pellissier che conferma le voci del possibile approdo del giocatore al Bologna, come suggerito da Alfredo Pedullà.

(Sportitalia)