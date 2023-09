Le parole dell'ex calciatore: "Per quello che il belga può fare in Italia sarebbe stato uno scambio interessante"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Beniamino Vignola, ex calciatore della Juventus, ha parlato così di Romelu Lukaku: "Forse sbaglierò, ma avrei visto molto bene l'arrivo di Lukaku e un conguaglio economico in favore dei bianconeri. E' vero che l'età di Vlahovic era da tenere in considerazione, ma per quello che il belga può fare in Italia sarebbe stato uno scambio interessante".