Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Beniamino Vignola, ex calciatore, ha parlato così del momento della Juve: "Allegri ha sempre cercato di spegnere l'incendio, affermando che l'obiettivo è sempre stato il biglietto per la Champions. Però ci credevano, ma l'Inter ha dimostrato una forza fisica e mentale tale da far paura a tutti. La sconfitta di Milano ha attenuato quelle che erano le prospettive di questa squadra, perché le ambizioni di vittoria potevano essere davvero grandi. Ho sempre detto che la squadra è buona, poi senza coppe l'annata poteva esser positiva".