Vigorito: “Quando vogliono uccidere una squadra del sud mandano Mazzoleni”

Il presidente del Benevento ha commentato duramente a Sky Sport gli episodi dubbi della sfida contro il Cagliari

"Bisogna solo guardare le immagini, lo abbiamo visto tutti tranne il signor Mazzoleni. Dopo 15 anni che non ho mai parlato di un arbitro, ora mi permetto di dire qualcosa. Mi sono arrivati messaggi, da Napoli: quando si vuole ammazzare una squadra del sud allora si manda Mazzoleni. Non ho mai detto una parola sugli arbitri, ma se oltre a non vedere in campo non riescono a vedere la Var allora togliamola. Noi ci rimettiamo un anno per le loro cazzate, un anno di sacrifici, il signor Mazzoelni col culo su una panchina non sa nemmeno vedere la televisione. Nei vostri archivi controllate, non ho mai detto un c...o. Sfogo? Io vado dal prete quando mi devo sfogare, non è uno sfogo. Anziché parlare di Champions dovreste far vedere i rigori, i gol annullati, dovreste parlare del Benevento Calcio. Dopo 7 giorni da quello di Osimhen, un tocco è diventato leggero. Noi non siamo a raccogliere c....oni, i falli vanno fischiati.