Vilhena: “Inter squadra forte. Ci siamo preparati bene. Sousa ci ha dato…”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Salernitana-Inter, Tonny Vilhena ha parlato della gara contro i nerazzurri ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore della Salernitana: "Come hai detto, penso che l'Inter sia una squadra molto forte".

"Ci siamo preparati bene per la partita e penso che l'allenatore ci abbia dato i giusti stimoli in allenamento. Penso che l'abbiamo preparata bene in settimana", è stato il commento del giocatore.