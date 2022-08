EDICOLA TS – Il Villarreal affonda l’Inter, nerazzurri ancora troppo fragili in difesa

"Il Villarreal affonda l'Inter". Recita così il titolo del box dedicato dalla prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 7 agosto 2022 all'Inte

"Il Villarreal affonda l'Inter". Recita così il titolo del box dedicato dalla prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 7 agosto 2022 all'Inter. "I nerazzurri sono ancora troppo fragili in difesa. Polpaccio KO: si ferma Brozovic". La copertina è dedicata a Kostic in orbita Juve.