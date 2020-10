Villas-Boas, battibecco col giornalista: “Mi hai massacrato l’ultima volta che ho provato..”

Marsiglia-Manchester City è stata una gara a senso unico. La squadra di Guardiola ha dominato per tutti i 90 minuti e ha vinto con un netto 3-0. AL termine della gara, Andres Villas-Boas ha avuto un battibecco con un giornalista in conferenza stampa. “L’ultima volta che ho provato qualcosa di nuovo contro una squadra di questo livello, abbiamo perso 4-0 e tu mi hai massacrato“, ha risposto al giornalista che ha messo in dubbio il suo approccio.

“Tutte le decisioni che prendo sembrano sbagliate. Capisco che abbiamo questo rapporto franco, ma non bisogna esagerare. Loro hanno speso un miliardo in cinque anni, è una squadra che gioca molto bene, che ha un allenatore che è un fenomeno. Sfortunatamente, il Marsiglia non ha i soldi per ingaggiare Guardiola. Se Guardiola fosse qui, vedremmo una partita di possesso palla. Purtroppo c’è Villas-Boas, che usa questa tattica e cerca di fare del suo meglio per la squadra”.

(AS)