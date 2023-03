Incontro al Viminale su atti di antisemitismo e razzismo durante le partite

Riunione con il Ministro dell'Interno Piantesodi e il Ministro per lo Sport Abodi per trovare iniziative utili a fronteggiare il problema

Risposte tempestive ed efficaci contro gli atti di antisemitismo e razzismo durante gli incontri di calcio. Si è tenuta oggi al Viminale una riunione, presieduta dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per parlare proprio di iniziative utili a fronteggiare il problema.

In una nota del Ministero dell'Interno si legge: "Nel corso della seduta, dopo una attenta analisi dei recenti episodi avvenuti negli stadi, è stata condivisa la presentazione di un documento del Governo per una maggiore responsabilizzazione del mondo del calcio, anche attraverso il rafforzamento dello strumento del codice etico e l’implementazione di sistemi di videosorveglianza all’interno degli impianti".

Gli obiettivi dell'incontro

"L’obiettivo è realizzare più efficaci azioni sia sul fronte del contrasto al grave fenomeno, anche per perseguire tempestivamente i responsabili di tali atti, che su quello della prevenzione, con la partecipazione attiva degli stessi club calcistici e agendo, in particolare, sulle frange estreme delle tifoserie. Ed è stata valutata la realizzazione di campagne informative e di comunicazione con il coinvolgimento dell'Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori", prosegue la nota.