CorSera – Vincolo su San Siro? Milan e Inter stufe e pronte a chiedere i danni

"Le dichiarazioni (contrapposte) del sottosegretario ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi e del presidente del Senato Ignazio La Russa (il primo, in sintesi: «Ho le deleghe per occuparmene, stiamo preparando un vincolo, lo firmerà il direttore del ministero, San Siro non si tocca»), il secondo («Sgarbi non ha le deleghe, il governo non intende porre alcun vincolo su San Siro, me lo ha confermato il ministro della Cultura Sangiuliano a cui solo spetta la potestà di decidere») hanno creato un po' di confusione. Milan e Inter, fin qui, sono rimasti in stretto silenzio, convinti che la questione vincolo sia destinata a sgonfiarsi da sola. Ma, nel caso in cui così non fosse, da quel che trapela i club sarebbero pronti ad avviare un'azione legale, un ricorso per impugnare il vincolo, considerato illegittimo, e anche la richiesta di un risarcimento al ministero per i soldi e il tempo persi".