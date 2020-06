GdS – Violare il protocollo come truccare una partita: si rischia l’esclusione dalla Serie A

Durante il Consiglio Federale si è parlato anche delle sanzioni in caso di violazione del protocollo. La Gazzetta dello Sport riporta i provvedimenti stabiliti ieri:

“Violare il protocollo vale come truccare una partita. Un’altra delle decisioni del consiglio federale è stata quella di equiparare infatti le sanzioni in caso di mancata effettuazione dei controlli sanitari previsti per prevenire il contagio da Covid-19 a quelle previste per l’illecito sportivo. Si passa dall’ammenda ai punti di penalizzazione, fino addirittura all’esclusione dal campionato“.