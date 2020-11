Giornata contro la violenza sulle donne, anche l’Inter dice basta: il messaggio del club

Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’Inter, dopo aver aderito all’iniziativa #unrossoallaviolenza nel corso dell’ultimo weekend scendendo in campo con un segno rosso sul viso, ha voluto nuovamente far sentire la sua voce in appoggio al genere femminile. Questo il messaggio pubblicato dal club nerazzurro: “Basta. In Italia e nel Mondo una donna su tre è vittima di violenza. La violenza sulle donne è subdola e silenziosa e non è facile vederla. Insieme a Lega di Serie A e a We World Onlus, diciamo BASTA“.