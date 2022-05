Quanti vip all’Olimpico per Juventus-Inter: da Mancini a Totti e Vieri, tutti i nomi

Dalle prove musicali per la finale all’attesa per un grande numero di vip. Lo stadio Olimpico si riempirà questa sera per Juventus-Inter

Alessandro Cosattini

Dalle prove musicali per la finale all’attesa per un grande numero di vip. Lo stadio Olimpico si riempirà questa sera per Juventus-Inter e il Corriere dello Sport anticipa oggi alcuni nomi dei presenti sugli spalti: “Ieri pomeriggio erano in preparazione le coreografie mozzafiato. In serata, all’interno dello stadio, si sono svolte le prove musicali. È stata scelta Arisa, tra le voci più eleganti e inconfondibili del panorama italiano, per cantare l’inno di Mameli che precederà la finale di Coppa Italia. La popolare artista verrà accompagnata dalla banda dell’Arma dei Carabinieri. Non ci sarà Sergio Mattarella, presidente della Repubblica.

Non mancherà nessuna personalità del calcio italiano: da Gravina, numero uno di via Allegri, al ct Roberto Mancini sino a Marcello Lippi, ex commissario tecnico dell’Italia. In Monte Mario troveranno posto tante leggende azzurre e grandi ex campioni: da De Rossi a Peruzzi passando per Panucci, Di Biagio, Pancaro, Di Livio e Zaccardo e tanti altri. Totti, Ferrara e Vieri ieri mattina hanno partecipato all’evento organizzato con Trenitalia per l’arrivo della Coppa Italia Frecciarossa a Termini. Dirigenti e presidenti dei club di Serie A, impegnati oggi pomeriggio nell’assemblea di Lega organizzata al Coni, popoleranno la tribuna autorità”, si legge.