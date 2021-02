Virdis: “Milan-Inter, Ibra più determinante di Lukaku. Ma lui è stato una scoperta”

L'ex attaccante rossonero ha detto la sua sul derby di campionato e pure sui due attaccanti

L'ex attaccante del Milan , Pietro Paolo Virdis, ha parlato del derby tra Milan e Inter e ha sottolineato: «Ibrahimovic è un monumento. A 40 anni è decisivo per le sorti del campionato e questo è un merito. Ha qualità fisiche impressionanti, è tenace, ha carisma, sa trascinare gli altri. Cosa chiedergli di più?». Ovviamente tifa per lui nel duello con Lukaku che però «è stato davvero una grande scoperta».

In generale sul derby, questa è stata la previsione dell'ex rossonero: «Di solito si dice che vinca la squadra favorita e mi sa che è per quello che il Milan si è fatto superare dall'Inter in classifica - ha sottolineato scherzando - ma credo che si disputerà un derby importantissimo e finalmente le milanesi sono tornate a competere. Spero che il Milan trovi rabbia e cattiveria per confermare di essere cresciuto».