Vis Nova, nuovo step nella collaborazione con Inter: inaugurati i nuovi campi del Centro Sportivo

La società di Giussano, da questa estate Centro di Formazione nerazzurro, ha ulteriormente migliorato le proprie strutture

Proseguono i lavori in casa Vis Nova, da questa estate Centro di Formazione Inter (privilegio riservato solamente ad altre 13 realtà in tutta Italia): la società di Giussano, comune della provincia di Monza e Brianza, ha inaugurato nella giornata di oggi i nuovi campi in manto sintetico del Centro Sportivo "Stefano Borgonovo". Insieme al presidente Emiliano Sironi, al responsabile tecnico Marco Barollo e alla responsabile organizzativa Giovanna Terrenghi e agli esponente comunali - il sindaco Marco Citterio, gli assessori Sara Citterio e Giacomo Crippa e il consigliere Roberto Villa - hanno presenziato anche Giovanni Rusca, Responsabile Tecnico dell'Attività di Base dell'Inter, e Raffaele Fumagalli, Coordinatore Scouting dell'Attività di Base nerazzurra, oltre agli esponenti di Limonta Sport (azienda che ha realizzato il manto in erba sintetica). Un progetto importante, volto a migliorare ulteriormente la qualità complessiva dell'impianto, dai campi a 11 a quelli a 7, e che testimonia una volta di più l'impegno e la dedizione della Vis Nova nel soddisfare gli altissimi standard imposti dall'Inter (che proprio qui, in caso di necessità, fa giocare le partite casalinghe delle formazioni Under 18 e Under 17).

Grande soddisfazione da parte di tutti i presenti, a partire da Marco Barollo, che ha fatto gli onori di casa: "Oggi inauguriamo i nostri nuovi campi. Per noi è una soddisfazione enorme, c'è un progetto importante, stiamo facendo qualcosa a medio-lungo termine. Essere diventati Centro di Formazione è un segnale di crescita, un bene per la società e per il paese. Giussano, dal punto di vista calcistico, ha un patrimonio enorme, dobbiamo mantenerlo, migliorarlo e valorizzarlo. Ringrazio il sindaco e tutti gli assessori, ringrazio l'Inter che ha creduto in noi e ci sta dando l'opportunità di diventare una società di rilievo".

Gli fa eco, per la sponda nerazzurra, Giuliano Rusca: "Siamo qui per festeggiare un inizio. Qui i campi sono favolosi, sono dei tasselli in più che vanno a mettersi all'interno del progetto Centro di Formazione. Qui è il top, le persone che hanno fatto questo, che si prodigano per realizzare questo progetto stanno dando lustro alla Vis Nova, alla città di Giussano, ma anche all'Inter. Sarà sicuramente un'annata piena di soddisfazioni".