TS – Inter, domani le visite di Mkhitaryan. “Un jolly importante per Inzaghi”

"Probabilmente sarà difficile organizzare una doppia gita all’Humanitas di Rozzano per le visite mediche, ma di certo domani, in attesa di capire quando Lukaku potrà sbarcare in città - e magari anche Asllani , in virtù dell'accordo ormai definito con l'Empoli per il suo acquisto -, l’Inter farà svolgere gli esami di rito a Henrikh Mkhitaryan". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle visite di Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, bloccato da fine maggio, si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Un jolly importante per Inzaghi, come spiega sempre il quotidiano torinese: