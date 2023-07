Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Gianni Visnadi, giornalista, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "Frattesi è un giocatore in crescita e forte. Non sono sorpreso del vantaggio della Roma. Lui ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto ispirare la sua vicinanza all’Inter, ma sono cose che si dimenticano in fretta".