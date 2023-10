Visnadi: “Non c’è Inter senza Lautaro: Carlos Augusto non vale l’ultimo Gosens. E Sanchez…”

"Vanno dentro quelli bravi, anzi quello più bravo di tutti, e l’Inter stravince la partita. Decide Lautaro, gli bastano 8 minuti per il primo gol. Potrebbe finire lì, ma il Toro ha tanta voglia, troppa per la povera Salernitana. E segna addirittura 4 gol, partendo dalla panchina. Come nessuno in Serie A nell’era dei tre punti. Un altro quarto d’ora per il raddoppio, poi trasforma un rigore sacrosanto e chiude sul centro rasoterra di Carlos Augusto. Nel frattempo, gli uomini di Paulo Sousa avevano già smobilitato, dopo un’ora di calcio più che onorevole. Hai voglia a fare rotazioni, il Toro entra e segna. Assist di Thuram, che in un’ora da centravanti vaga per l’area della Salernitana senza prenderla e appena ne esce, serve un pallone in diagonale da sinistra che va solo spinto in porta. E Lautaro lo spinge, con lo scavetto a beffare l’uscita disperata di Ochoa, prima solo spaventato e mai veramente impegnato dalla squadra nerazzurra"