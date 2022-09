Visnadi: “Inter meno forte di quanto non fosse a maggio. Inzaghi in difficoltà. Chi dice…”

Su Calciomercato.com, Gianni Visnadi commenta il derby vinto dal Milan. Il giornalista sottolinea quelli che sono ad oggi i problemi dell'Inter . "Non ci serviva il derby per dire che il Milan (voto 8,5) è più forte dell’Inter (voto 6). Lo diciamo e scriviamo dal 22 di maggio: scudetto meritato e vinto dal Milan, non perso dall’Inter. Perché nella scorsa stagione, tutti i giocatori di Pioli sono migliorati, e molto. L’Inter ha perso 2 partite su 5, due scontri diretti. L’Inter è meno forte di quanto non fosse a maggio e chi lo nega non tiene in gusto conto l’importanza di Perisic nelle ultime due stagioni. Altro che Lukaku".

"E ugualmente chi dice che sia stato Perisic a volersene andare, finge di non sapere che a campionato finito non aveva ancora una squadra, mentre l’Inter da 4 mesi aveva comprato il suo sostituto (Gosens, preso peraltro già infortunato). Se non è un errore questo, gli errori non esistono. Inzaghi è in difficoltà, intorno a lui monta la pressione, così come la sfiducia dell’ambiente, che già a stento gli aveva perdonato il secondo posto della scorsa stagione. Nel derby ha sbagliato quasi tutto, compresa l’ennesima intervista post partita. La Champions arriva nel momento apparentemente peggiore: può servire per la svolta, ma anche nel calcio i miracoli sono cosa rara".