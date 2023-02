Visnadi: “Non c’è lo spazio per pensare chi sia l’anti Napoli. Anche l’Inter…”

"È giusto dire che bisogna aspettare che ci sia il sigillo aritmetico, ma onestamente non so come sia possibile e non c’è lo spazio di pensare chi sia l’anti Napoli. L’Inter non ha questa continuità. Il Napoli ha avuto continuità, bel gioco, alternative. Il Napoli è stato 6 partite senza Osimhen e non se ne è accorto nessuno perché sono entrati dei ragazzi bravi che hanno vinto le partite.