Visnadi: “Inter seconda per caso, complici le disgrazie altrui. Con l’Atalanta…”

"Il quarto di Coppa Italia con l’Atalanta non è una partita banale, perché è il dentro-o-fuori che in un anno di magra può valere qualche altra notte di gloria, un altro robusto incasso e soprattutto può portarti fino a Riad, anche se la strada resterà lunga per chi sopravviverà alla sfida di stasera. L’Atalanta è in salute piena, è tornata in corsa Champions e viene a Milano convinta di vincere, basta guardare le scelte di Gasperini. L’Inter si è ritrovata seconda in campionato e da sola, quasi per caso, complici le disgrazie altrui, del Milan su tutti".