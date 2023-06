Visnadi: “Inter, questione Lukaku urgente. Inzaghi punto fermo: e non è blasfemo dire che…”

"Restano i complimenti alla squadra e i soldi alla società, ma per l’Inter è già tempo di guarda avanti. Zhang ha parlato in modo molto chiaro: la strada non cambia, la sostenibilità prima di tutto, anche se in un’annata estremamente positiva come questa, con 140 milioni fra premi Uefa e incassi a San Siro nel virtuoso cammino di Champions, l’Inter può chiudere il bilancio del prossimo 30 giugno con un passivo di almeno 70/80 milioni. La gestione costa ancora troppo: l’obiettivo sarà sempre quello di alzare i ricavi, e stavolta almeno ci sarà uno sponsor pagante (favorito Qatar Airways), e abbassare i costi, anche se la politica dei paramenti zero, obbliga ovviamente a offrire contratti importanti a giocatori per i quali non si pagano i cartellini. Perdere Skriniar a zero resta in questo contesto un errore operativo gravissimo, tanto più che sul campo Inzaghi è stato bravissimo a trovare in Darmian un sostituto che non ha mai fatto rimpiangere il prossimo giocatore del PSG"