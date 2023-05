Visnadi: “Mourinho? Anche se perde a Budapest va considerato vincitore”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Gianni Visnadi, giornalista, ha parlato così della stagione della Roma di Jose Mourinho: "Mourinho è in finale di Europa League, quindi ha vinto lui. Non è detto che vinca, ma ci è arrivato ed è un grande merito. Con le milanesi che hanno viaggiato sotto le aspettative, la Lazio in Champions e la Juve penalizzata, la Roma in campionato sta rendendo sotto le aspettative. Ma non conta nulla perché è in finale. Nella sua storia la Roma ha fatto cinque finali europee, di cui due in un anno con Mourinho. C’è poco da dire, i risultati e i tifosi sono con lui. E va considerato vincitore anche se perderà il 31 a Budapest".