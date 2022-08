Visnadi: “Senza Pogba la Juve è più debole di 2 mesi fa. L’Inter? Solo se…”

Dalle colonne di Calciomercato.com, Gianni Visnadi commenta il mercato della Juve. Secondo il giornalista la prolungata assenza di Paul Pogba peserà molto sulla squadra di Allegri: "C’è una Juve con Di Maria, Bremer e Pogba, nuovi acquisti di lusso, e ce n’è una con Pogba infortunato. Siamo infatti sicuri che oggi, e ripetiamo oggi, la Juventus sia più forte di quella che il 22 maggio ha chiuso il campionato al quarto posto? A centrocampo, Pogba garantirebbe il vero salto in avanti: lui al meglio, come in realtà non si vede da almeno 2 stagioni, cambia una squadra, non un reparto. Ma Pogba non c’è e la Juve resta al momento la somma di tante cifre che non fanno un reparto".