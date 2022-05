Visnadi: “Inzaghi può sognare. Ma in caso di sconfitta le vedove di Conte…”

Intervenuto sulle colonne de il Giornale, Gianni Visnadi ha analizzato così l'avvicinamento alla finale di Coppa Italia in ottica Inter

"Dal possibile triplete, o tripletino che dir si voglia, al rischio di non affiancare nulla alla SuperCoppa vinta a gennaio, proprio contro la Juventus. L’Inter e Inzaghi si giocano tutto in 5 giorni. Primo atto, stasera all’Olimpico. Inter col vestito bello della squadra titolare, se anche in extremis sarà confermato il recupero di Bastoni, che va a chiudere un vuoto importante lasciato in difesa

differenza. Inzaghi vs Juventus a modo suo è un po’ un nuovo classico del calcio italiano. Quella di stasera sarà la quinta volta in 5 anni in cui le loro strade s’incrociano in una finale e il bilancio per il momento pende a favore del tecnico nerazzurro, capace di vincere 3 volte su 4, l’ultima appunto a gennaio, sulla panchina nerazzurra. È però della Juventus, proprio con Allegri in panchina, l’unico precedente in Coppa Italia, la finale del 2017. Insomma: Inzaghi sa come si fa, ma contro la Juventus c’è sempre di che stare all’erta. Vigilia non semplice per l’Inter, nonostante il gruppo finga che tutto sia normale. Dalla notte del trionfo schiaccia-Milan in semifinale (19 aprile) l’atmosfera è molto cambiata in casa nerazzurra. Tutta colpa della caduta di Bologna, ma non