Vitale: “Inter? Inzaghi vorrà vincere la Coppa. Ma la Fiorentina può batterlo”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Pino Vitale , dirigente, ha parlato così in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter : "La Fiorentina ha raggiunto un obiettivo importantissimo e se la giocherà alla pari con l'Inter. Ne sono convinto. I tifosi viola possono anche sognare ed il primo traguardo l'abbiamo raggiunto.

La Fiorentina a Milano ha già dimostrato di saper vincere: secondo me può decisamente vincere. In Coppa vivi emozioni diverse rispetto al campionato. Sicuramente col Milan sarà una rivincita di venti anni fa e sarà una partita straordinaria ma anche se avrà finito le cartucce, vorrà vincere la Coppa. All'inizio non importa niente a nessuno, poi alla fine la vogliono vincere tutti".