Vitali: “Zhang? Sono rimasto di stucco. Come Lega Serie A siamo la barzelletta del mondo”

Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni e tifosi dell’Inter Aldo Vitali è intervenuto a Radio Sportiva per parlare delle parole di Zhang e del caos calendario:

“Caos calendari? E’ stato fatto un pasticcio clamoroso, la prima cosa che mi viene da dire è che non si capisce come mai il calcio debba godere di un extra giurisdizione rispetto alla vita normale. Succede nelle curve ed è successo anche ora con i calendari. Mentre tutto il mondo cerca di salvaguardare la saluta mettendo dei limiti al coronavirus, il calcio se ne va per i fatti suoi. Come si fa a dire che Juventus-Inter si possa giocare a porte aperte? Mi stavo mettendo d’accordo con un mio amico per andare da lui a vedere Juventus-Inter mentre è arrivata la notizia del rinvio. Così diventa una barzelletta… Zhang? Sono rimasto di stucco perché in un mondo un po’ fariseo come quello del calcio è difficile sentir dare del pagliaccio. Nella sostanza sono d’accordo con lui, magari ha esagerato nei toni ma come Lega Calcio Serie A siamo la barzelletta del mondo”