Vincere a Salerno era vitale. “Inzaghi alla vigilia ha martellato i suoi battendo su un concetto”

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l'Inter era chiamata alla riscossa in un campo difficile come Salerno. Match sbloccato da un Lautaro Martinez scatenato, autore di 4 reti.

"Il momento è in generale assai delicato, un po’ perché alle spalle la compagnia rivale ha iniziato a farsi pericolosa e un po’ perché il girone di Champions va rimesso sui giusti binari dopo un pari deludente in terra basca. Per questo, rialzare le antenne qui a Salerno era vitale e Inzaghi lo sapeva bene: non a caso ha martellato i suoi alla vigilia battendo su un concetto semplice, questa squadra per spiccare il volo non deve ripetere gli errori del passato, anzi deve fare tesoro dei troppi scivoloni dell’ultimo campionato", commenta La Gazzetta dello Sport.