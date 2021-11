Libero – Inter, zero vittorie negli scontri diretti. Ma la realtà è ben diversa

I nerazzurri affrontano questa sera a San Siro il Napoli: occasione per accorciare il distacco in classifica

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, presenta la sfida di oggi tra Inter e Napoli: "Conta soprattutto per la squadra di Simone Inzaghi che si augura di chiudere la domenica a -4 dagli avversari, ma rischia pure di finire a -10. [...] Al momento i suoi ragazzi hanno gestito piuttosto bene tutti gli scontri diretti, ma non ne hanno vinto neppure uno. Badate bene, significa che la squadra ha realmente un gran potenziale ed è ben gestita dal suo allenatore, se è vero come è vero che fin qui nessuna avversaria è riuscita a metterla sotto (solo lo Shakhtar di De Zerbi che, tra l'altro, è il prossimo avversario di Champions League)".