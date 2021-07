Inter, per la fascia sinistra resta viva l’opzione van Aanholt. Ma prima…

L'esterno olandese, scaduto il suo contratto con il Crystal Palace, è sul mercato: i nerazzurri valutano questa opportunità

Esterni: è questa la priorità del mercato in entrata dell'Inter, come ribadito da Simone Inzaghi nella sua conferenza stampa di presentazione. Per quanto riguarda la fascia sinistra, un nome che stuzzica la dirigenza nerazzurra è quello di Patrick van Aanholt: l'esterno olandese non ha rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace ed è attualmente svincolato. Un'opportunità a zero, ma prima, come scrive il Corriere dello Sport, servirà cedere qualche esubero: