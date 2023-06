Vives: “Inter, Inzaghi manterrà alta la concentrazione. Ma il Toro ha più…”

Giuseppe Vives, ex calciatore, ha parlato ai microfoni del Corriere Torino in vista della sfida di stasera tra i granata e l'Inter. Queste le sue parole, partendo dal digiuno da vittoria della squadra di Juric di tre mesi in casa: «In casa si trovano meno spazi da aggredire. Ma in generale la trovo una coincidenza, la squadra interpreta le gare sempre allo stesso modo, giocando uomo contro uomo. La partita con l’Inter sembra la miglior occasione per sfatare questo tabù».