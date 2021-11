Viviano: “Scudetto? Ad inizio anno avrei detto Inter, ora dico Milan. Ma Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Emiliano Viviano ha commentato così l'avvio di campionato di Serie A

"Non ricordo un'annata in cui una squadra di Spalletti abbia totalmente bucato una stagione. L'Inter, per esempio, il salto di livello l'ha fatto sì con Conte ma anche perché sono arrivati giocatori che Spalletti aveva allenato. Mi sorprende di più il Milan: a inizio anno avrei detto che i favoriti a vincere erano l'Inter, ma ora dico loro".