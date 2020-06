Viviano: “Scudetto? L’Inter ci deve credere. C’è una cosa di Tonali che mi impressiona”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Emiliano Viviano, portiere sondato dall’Inter nei mesi scorsi durante l’infortunio di Handanovic, ha parlato anche dei nerazzurri, impegnati in una difficile rimonta scudetto, e di Tonali, che dell’Inter è uno dei grandi obiettivi per il prossimo mercato. Ecco le sue parole:

TONALI – “L’ho visto sbocciare, si facevano paragoni con Pirlo ma secondo me non c’entra niente. Mi impressiona tantissimo la sua qualità fisica, la capacità di fare 30-40 metri di potenza palla al piede: questo lo rende un centrocampista più totale, anche se Pirlo per me è il giocatore italiano più forte degli ultimi trent’anni. Se non si rovina, Tonali sarà in Nazionale per quindici anni. All’Inter può fare subito bene, alla Juve meno. Non per qualità delle squadre, ma tattica. Conosco bene l’allenatore della Juve, personalmente, e ci vuole un po’ ad assimilare il suo concetto di calcio. Mentre vedo più facilità con Conte, a cui tra l’altro serve uno sia di gamba che di qualità“.

L’INTER C’E’ PER LO SCUDETTO? – “Non lo so, deve mantenere una bella continuità perché non credo che Juve e Lazio perderanno tanti punti. Ma se lo deve porre come obiettivo: sono sei punti, non una distanza abissale. La Lazio giocherà con l’Atalanta, e contro di loro saranno problemi per tutti. Io se devo vedere una partita, scelgo la loro, ma se fai tre competizioni come loro, senza Zapata, Ilicic e Gomez diventa un problema, mentre la Juventus ha molte più alternative. O l’Inter, che ha avuto tantissimi infortuni, e che fa giocare Gagliardini-Barella con Sensi, Brozovic e Vecino fuori. Se ci pensi, tra l’altro, tutti insieme non li ha mai avuti…“.

(Fonte: TMW Radio)