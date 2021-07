Fiorentina, Barone: “Vlahovic? Speriamo di arrivare presto a un accordo”

Così il direttore generale della Fiorentina Joe Barone commentando ai microfoni del Tgr Toscana la trattativa in corso con Vlahovic

"Speriamo di arrivare al più presto a un accordo con lui". Così il direttore generale della Fiorentina Joe Barone commentando ai microfoni del Tgr Toscana la trattativa in corso con Vlahovic per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023: sul tavolo, per frenare l'assalto di club ricchi e prestigiosi come il Tottenham (e non solo), un nuovo accordo più lungo di tre anni ed economicamente più sostanzioso, con l'inserimento di una clausola intorno ai 70 milioni di euro.