Vlahovic, messaggio all’Inter: “La classifica è corta, il campionato ancora lungo”

Contro l'Empoli la squadra di Allegri non è andata oltre il pareggio. Il messaggio dell'attaccante all'Inter e alle altre pretendenti

Allo Stadium la Juventus ha sprecato una grande occasione. I bianconeri ieri sera hanno affrontato l'Empoli, ma non sono andati oltre l'1-1, anche perché sono rimasti in 10 al minuto 18 del primo tempo per l'espulsione di Milik.