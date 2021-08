Vlahovic: “Non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina, anche se…”

L'attaccante serbo, nel mirino dell'Inter per il dopo Lukaku, ha parlato della sua decisione di restare alla Fiorentina

"Non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina, è una mia decisione: non penso a un trasferimento anche se intorno a me c'è molta pressione. Non so se ripeterò i numeri della passata stagione ma ho fiducia nelle mie capacità".