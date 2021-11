Vlahovic, si preannuncia una maxi asta: anche il Psg si inserisce nella corsa al giocatore

La tripletta realizzata ieri contro lo Spezia ha riportato lo stesso giocatore al centro della scena e delle voci di mercato

Si annuncia una maxi asta per Dusan Vlahovic, l'attaccante della Fiorentina che a suon di gol sta riscrivendo la storia viola ma che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 nonostante la maxi proposta presentata nei mesi scorsi dal presidente Commisso. La tripletta realizzata ieri contro lo Spezia, la seconda in Serie A per il centravanti serbo classe 2000 dopo quella realizzata in aprile al Benevento, ha riportato lo stesso giocatore al centro della scena e delle voci di mercato.