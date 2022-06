Vocalelli: “È giusto che siano gli allenatori a fare il mercato? Da Mourinho a Inzaghi…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli si chiede se sia giusto che siano gli allenatori a fare e indirizzare il mercato delle loro società. Il giornalista cita alcuni esempi: "Alla Juve, osservando dall’esterno, sembra evidente che sia Allegri a consigliare tutte o quasi le mosse della società. Nella Roma, si è detto e ripetuto come uno slogan, è Mourinho a fare e disfare, a decidere cessioni di giocatori ancora giovani e a fare in modo che arrivino calciatori indiscutibili e di grande esperienza come Matic. Alla Lazio un caso analogo, con Sarri che vuole Carnesecchi e nessun altro, un paio di difensori e non altri, in un braccio di ferro più o meno appariscente con la società. Ma lo stesso Inzaghi lo scorso anno, accettò - è vero - le cessioni eccellenti, ma alla fine quasi “pretese” l’acquisto di Correa, 30 milioni che non sono stati ripagati probabilmente sul campo".