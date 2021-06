Vocalelli su Barella: “Pagato dall’Inter oltre 40 mln, oggi non vale meno di 80”

Vocalelli, poi, aggiunge: "O forse no. In questo momento uno come Barella davvero non ha prezzo. L'unico insostituibile per Mancini"

Matteo Pifferi

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha così risposto alla domanda 'Ci sono insostituibili nell'Italia di Mancini?':

"Anche qui siamo naturalmente sul piano delle opinioni. Personalmente ritengo che ci sia, forse, un solo, vero, insostituibile: Barella. A lui non bisognerebbe mai rinunciare, lui è davvero il calciatore - per qualità e caratteristiche - difficilmente replicabile. Barella è, come si dice in questi casi, l’uomo che ti fa giocare in dodici, per la capacità di interpretare tre ruoli: l’incontrista, l’incursore e il suggeritore. Fa tutto con semplicità ed efficacia, mettendo insieme corsa e qualità, umiltà e spregiudicatezza, riuscendo davvero a rappresentare un valore aggiunto per tutti i compagni e in particolare per quelli che beneficiano direttamente del suo lavoro".

"Come Berardi, che sicuramente si sente protetto e assistito. Ecco, Barella è oggi il giocatore di cui, davvero, nessun allenatore farebbe mai a meno, indipendentemente da moduli e condizioni, gare d’attacco o di attesa. Non a caso uno di quelli che anche nel “nuovo” calcio - post-Covid - ha visto lievitare la sua quotazione. Acquistato due anni fa dall’Inter per oltre 40 milioni, oggi non può valerne meno di 80. O forse no. In questo momento uno come Barella davvero non ha prezzo".