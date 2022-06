Vocalelli: “Dybala? Alla fine sarà Inter. Deve attendere qualche cessione. Non sapevano…”

Intervenuto sulle frequenze di Radioradio, Alessandro Vocalelli ha parlato del futuro di Paulo Dybala. Per il giornalista il futuro della Joya sarà nerazzurro: "Alla fine Dybala troverà una squadra e penso che alla fine sarà l’Inter. L’Inter non sapeva che potesse prendere Lukaku, il suo arrivo ritarda i tempi. Adesso deve attendere qualche cessione per poter definire la trattativa con Dybala; bisogna capire il livello di pazienza di Dybala".