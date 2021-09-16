Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha commentato l'immeritata sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid. Questo il giudizio del giornalista: "Perdere con il Real Madrid sta nell’ordine delle cose. Io prenderei il buono di questa partita. e per 60 minuti addirittura meglio degli spagnoli".

Getty Images

"Poi il calcio è fatto di episodi che sono determinati non dal caso ma dalla bravura dei giocatori. Se metti dentro Camavinga e Rodrygo, due che valgono 100 milioni, è ben diverso. Io prendo piuttosto gli aspetti positivi della prestazione nerazzurra di ieri sera. Adesso la squadra di Inzaghi dovrà andare giocarsi la qualificazione con le altre due avversarie del girone".

(Radioradio.it)